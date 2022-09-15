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Rennes 2 - Fenerbahçe 2
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Rennes 2 - Fenerbahçe 2

UEFA Avrupa Ligi B Grup maçında Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

15 Eylül 2022 Perşembe 23:38
Rennes 2 - Fenerbahçe 2

Rennes 2 - Fenerbahçe 2

   UEFA Avrupa Ligi B Grup maçında Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı.Roazhon Park (Route de Lorient) Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimiz Fenerbahçe’nin kontrollü oyunu ile geçti.İlk 45 dakikada golsüz berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Rennes Martin Terrier ile 1-0 öne geçti.54. dakikada Rennes Lovro Majer skoru 2-0 yaptı.57. dakikada Fenerbahçe’de Luan Peres sakatlanarak yerini Ezgjan Alioski’ye bıraktı.60. dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile skoru 2-1 yaptı.64. dakikada Rennes’te Amine Gouiri ve Kamal Sulemana oyundan çıktılar.Yerine Adrien Truffert ve Desire Doure oyuna girdiler. 66. Dakikada Fenerbahçe’de Michy Batshuayi, Joshua King ve Lincoln oyundan çıktılar.Yerine Enner Valencia, Joao Pedro ve Emre Mor oyuna girdiler.74. dakikada Rrnnes'te Martin Terrier oyundan çıktı.Yerine Matthis Abline oyuna girdi.76. dakikada Rennes'te Lovro Majer sarı kart gördü.

   78. dakikada Rennes'te Lovro Majer ve Chimuanya Ugochukwu oyundan çıktılar.Yerine Flavien Tait ve Jeremy Doku oyuna girdiler.83. dakikada Rennes'te Hamari Traore kırmızı kartla oyun dışında kaldı.86. dakikada fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yerini Diego Rossi'ye bıraktı.90. dakikada Rennes'te Benjamin Bourigeaud sarı kart gördü.90+3. dakikada Fenerbahçe Enner Valencia'nın penaltı golüyle skoru 2-2 yaptı.Uzatma dakikalarında Rennes'te Arthur Theate, Fenerbahçe'de Joao Pedro sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe bu zorlu deplasmandan 2-2 berabere ayrıldı.Bu sonuçla Fenerbahçe grupta puanını 3 yaparak averajla Rennes'in arkasından 2. sırada yer alırken,Rennes averajla 3 puanla liderlik kıoltuğuna oturdu.

Rennes:Steve Mandanda, Joe Rodon, Arthur Theate, Birger Meling, Hamari Traore, Chimuanya Ugochukwu, Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Lovro Majer, Kamal Sulemana, Amine Gouiri    

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Luan Peres, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Joshua King, Michy Batshuayi    

Son Güncelleme: 15.09.2022 23:54
Anahtar Kelimeler:
RennesFenerbahçe
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