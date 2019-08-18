Rıdvan Dimen "Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Sivasspor, Beşiktaş maçı ile ilgili şok açıklamada bulundu.Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olurken Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. Dilmen, "Takımlar 3 gün uykusuzluğa dayansalar, Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi" dedi.

Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, müsabakayı değerlendirdi. Dilmen, Sivasspor’un galibiyeti sonuna kadar hak ettiğinin altını çizerken “Takımlar 3 gün uykusuzluğa dayansalar, Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş’ı yenerdi” dedi.

Cumhuriyet Kupası’nda Fenerbahçe’yi de mağlup etmeyi başaran Sivasspor’un bu galibiyetlerinin tesadüf olmadığını belirten Dilmen, “Bugün Beşiktaş mağlubiyeti hak etti, Sivasspor da Fenerbahçe’yi yendikleri maçın tesadüf olmadığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca taraftarların Orhan Ak tepkileri üzerine de konuştu. Dilmen, “Beşiktaş, Orhan Ak’tan da Fikret Orman’dan da büyüktür. Şu an zaten saha içinde arızalar, transferde sorunlar var. Beşiktaş tüm bunlar varken antrenör sorunuyla uğraşacak durumda değil. Taraftar daima haklıdır diye düşünmem ama bazı konularda hassas olmak gerek” dedi.

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