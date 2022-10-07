Rigas Skola 0 - Başakşehir FK 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu maçında temsilcimiz Başakşehir FK deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı.Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts’i 4-0 mağlup eden Başakşehir FK, ikinci maçında da İstanbul’da Fiorentina’yı 3-0’la geçti. Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan Başakşehir FK, grubunda 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor. A Grubu’nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya geliyor.
Skonto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu Radu Ghinguleac ve Mircea Grigoriu hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda gol yollarında istedikleri sonucu alamadılar.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Başakşehir FK. Deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı.
Rigas Skola:Pavels Steinbors, Petr Mares, Stefan Panic, Ziga Lipuscek, Jovan Vlalukin, Vitalijs Jagodinskis, Alfusainey Jatta, Emerson Deocleciano, Tomislav Saric, Tomas Simkovic, Andrej Ilic
Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Lucas Lima, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Stefano Okaka