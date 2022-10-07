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Rigas Skola 0 - Başakşehir FK 0

07 Ekim 2022 Cuma 00:03
Rigas Skola 0 - Başakşehir FK 0

Rigas Skola 0 - Başakşehir FK 0

   UEFA Avrupa  Konferans Ligi A Grubu maçında temsilcimiz Başakşehir FK deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı.Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts’i 4-0 mağlup eden Başakşehir FK, ikinci maçında da İstanbul’da Fiorentina’yı 3-0’la geçti. Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan Başakşehir FK, grubunda 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor. A Grubu’nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya geliyor.

    Skonto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu  Radu Ghinguleac ve Mircea Grigoriu hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda gol yollarında istedikleri sonucu alamadılar.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Rigas Skola’da Emerson Deocleciano yerini Kevin Friesenbichler’e bıraktı.59. dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic oyundan çıktı.Yerine Berkay Özcan oyuna girdi.60. dakikada Rigas Skola’da Tomas Simoviç sarı kart gördü.61. dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.70. dakikada Rigas Skola’da Tomas Simkovic kırmızı kart gördü.81. dakikada Rigas Skola’da Andrej Ilic oyundan çıktı.Yeirne Vitalus Maksimenko oyuna girdi.81. dakikada Başakşehir FK’de Junior Caiçara ve Deniz Türüç oyundan çıktılar.yerine Ömer Ali Şahiner ve Mounir Choular oyuna girdiler.88. dakikada Rigas Skola’da Jovan Vlalukin yerini Deniss Rakels’e bıraktı.87. dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir ve Lucas Lima oyundan çıktılar.Yerine Lucas Biglia ve Hasan Ali Kaldırım oyuna girdiler.89. dakikada Rigas Skola’da Pete Mares sarı kart gördü.90. dakikada Rigas Skola'da Tomislav Saric yerini Arturs Zjuzins'e bıraktı.Uzatma dakikalarında Rigas Skola'da Pavels Steinbors, Başakşehir FK'de Bertrand Traore sarı kart gördü.

    Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Başakşehir FK. Deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı.

Rigas Skola:Pavels Steinbors, Petr Mares, Stefan Panic, Ziga Lipuscek, Jovan Vlalukin, Vitalijs Jagodinskis, Alfusainey Jatta, Emerson Deocleciano, Tomislav Saric, Tomas Simkovic, Andrej Ilic    

Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Lucas Lima, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Stefano Okaka    

Son Güncelleme: 07.10.2022 00:10
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