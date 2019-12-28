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Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?

Galatasaray Espor’un 27 Aralık 2019 itibariyle geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı tespit edildi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:26
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?

Galatasaray Espor'un Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne katılacak mı?


Türkiye’deki oyun ve espor pazarının en büyük destekçisi Riot Games, 2019 yılında hayata geçirdiği yeni lig yapılanması kapsamında Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde (VFŞL) köklü değişikliklere gitmiştir. Bu kapsamda profesyonel espor ligine takım başvuru süreci başlatılmış ve takım yönetimi, marka ve iş planlaması konularında Riot Games ile ortak vizyona sahip 10 takımla, 3 yıl boyunca sürecek bir iş ortaklığı sözleşmesi imzalanmıştır.

İlgili sözleşme; lige dahil olan profesyonel espor takımları, Riot Games Türkiye ve profesyonel oyuncular arasında maddi ve manevi ilkeleri barındıran karşılıklı sorumluluklar içermektedir. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne dahil olmayı talep eden ve başvuruları olumlu sonuçlanan her takımla olduğu gibi Galatasaray Espor ile de bu kapsamda iş birliği anlaşması imzalanmış, mutabık kalınan bu sözleşme ile Galatasaray Espor takımı, oyuncularına, kulüp çalışanlarına ve Riot Games’e yönelik sözleşme gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Galatasaray Espor’un 27 Aralık 2019 itibariyle geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin profesyonellik standartlarını korumak adına Galatasaray Espor’un lige katılım hakkı 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alınmıştır. VFŞL, 2020 Kış Mevsimi’nde 9 takımdan oluşacaktır. Galatasaray Espor’un lige katılım hakkının askıya alınmasıyla birlikte, 2020 sezonu için bünyesine kattığı bütün oyunculara ve takım koçuna sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih etme hakkı doğmuştur.

Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, yaşanan bu süreçten hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyecek, lig en doğru ve sağlıklı şekilde espor severlerle buluşmaya devam edecektir.

Galatasaray Espor’un 2020 Yaz Mevsimi’nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne katılım hakkı mevcut durum göz önüne alınarak, beklentilerimiz çerçevesinde atılacak olan adımlara göre yeniden değerlendirilecektir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:29
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