Rıza Çalımbay ilki başardı!

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını memleketinin takımıyla kazandı.DG Sivasspor ile Kayserispor, Türkiye Kupası Finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya geldi.Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı aldı. Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki de başarmış oldu.

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile sayısız kupa kazanan Çalımbay, 21 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını 59 yaşında memleketinin takımıyla kazandı.

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Rıza Çalımbay Kariyeri

2 Şubat 1963 tarihinde Sivas‘ın Yıldızeli İlçesi Topulyurt Köyü’nde dünyaya gelmiştir.Beşiktaş alt yapısında futbola başladı ve 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. 16 yılı aralıksız A takımda olmak üzere 20 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş’da ve Türk Milli Futbol Takımı’nda kaptanlık yapmıştır. Fulbol oynadığı yıllarda “Atom Karınca” lakabı verilmiştir kendisine. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağbek mevkiinin de alternatif adamıydı.

37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Milli formayı giydi.

1996 Temmuz’unda jübile yaparak futbolu bıraktıktan sonra İngiltere‘ye teknik direktörlük kurslarına gitmiştir. Türkiye’ye döndüğünde Christoph Daum‘un yardımcı antrenörü olarak 2000/2001 sezonunda Beşiktaş’da ilk teknik hocalık görevine başladı.

Ardından Göztepe’nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay Göztepe’yi ligde 8. yaptı, daha sonra Denizlispor ve Çaykur Rizespor’da görev almış; çalıştırdığı tüm takımlar da başarılı sonuçlar almıştır. Özellikle Denizlispor’la UEFA Kupası‘nda son derece başarılı sonuçlar almıştır.

Çalıştırdığı takımlar :

1996-1998 Türkiye U-21

2001-2002 Göztepe

2002-2003 Denizlispor

2003-2004 Ankaragücü

2004-2005 Çaykur Rizespor

2005 -2005 Beşiktaş

2005-2006 Ankaraspor

2007 Çaykur Rizespor

2008-2010 Eskişehirspor

2010- Sivasspor