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Rıza Çalımbay ‘Ligi şimdi bitirelim"

 Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lig için öneride bulundu.

25 Mart 2020 Çarşamba 08:55
Rıza Çalımbay ‘Ligi şimdi bitirelim"

Rıza Çalımbay ‘Ligi şimdi bitirelim"

   Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lig için öneride bulundu.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa konuştu. Çalımbay, "Oyuncu arkadaşlarımızın kafaları futbolda değil. Tedirginler. Şu an en önemli sorun bu" dedi ve ekledi: "Ligi şimdi bitirelim, 'Oynanmıyor bu sene' diyelim."Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bein Sports’a açıklamalarda bulundu ve hem takımın hem de gözlemlediği kadarıyla şehrin son hali hakkında bilgi paylaştı.

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Oyuncu arkadaşlarımızın kafaları futbolda değil. Tedirginler. Şu an en önemli sorun bu. Ama arkadaşlarımıza program verdik, çok iyi çalışıyorlar. İnanılmaz uyum sağladılar. Sivas; doktorlar, bakanlar ne söylüyorsa harfi harfine yapan bir yer” ifadelerini kullandı.Ligin şimdi sona erdirilmesi gerektiğini de söyleyen Çalımbay, “Ligi şimdi bitirelim, ‘Oynanmıyor bu sene’ diyelim. Yabancı arkadaşlarımız ülkelerine gidemiyor, böyle bir şey de var. Gitmek istiyor, gidemiyor. Taraftarsız maç oynanması kadar kötü bir şey yok. Hazırlık maçı gibi. Konsantre olman zor, oyuncuyu konsantre etmen zor.”

Son Güncelleme: 25.03.2020 09:04
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporRıza Çalımbay
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