Rize'de kazanan çıkmadı I Ç.Rizespor 1-Gençlerbirliği 1
Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde 1-0 öne geçtiği karşılaşamada, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Milan Skoda’nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk ekip Gençlerbirliği 64. dakikada Soner Dikmen ile skoru 1-1’e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.
Gençlerbirliği puanını 16 yaparken, Çaykur Rizespor 20 puana ulaştı.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83), Donsah (Kemal dk. 76),
Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82) Tunay, Skoda
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da Motta , Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90) Sefa, Giovanni Sio (Mustafa dk. 46 )
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat
(Gençlerbirliği)