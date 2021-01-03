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Rize'de kazanan çıkmadı I Ç.Rizespor 1-Gençlerbirliği 1

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde 1-0 öne geçtiği karşılaşamada, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

03 Ocak 2021 Pazar 17:11
Rize'de kazanan çıkmadı I Ç.Rizespor 1-Gençlerbirliği 1

Rize'de kazanan çıkmadı I Ç.Rizespor 1-Gençlerbirliği 1

   Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde 1-0 öne geçtiği karşılaşamada, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Milan Skoda’nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk ekip Gençlerbirliği 64. dakikada Soner Dikmen ile skoru 1-1’e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Gençlerbirliği puanını 16 yaparken, Çaykur Rizespor 20 puana ulaştı.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83), Donsah (Kemal dk. 76),

Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82) Tunay, Skoda

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da Motta , Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90) Sefa, Giovanni Sio (Mustafa dk. 46 )

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat

(Gençlerbirliği)

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporGençlerbirliği
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