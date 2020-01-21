Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi

 Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladı

21 Ocak 2020 Salı 08:06
Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi

Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi

   Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladı.Süper Lig’de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuğu Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup etti ve haftayı oldukça kritik bir üç puan elde ederek noktaladı.

Rizespor, yeni transferi Skoda’nın 70 ve 85’te kaydettiği gollerle üç puan elde ederek haftayı 23 puanla ve 11. sırada noktaladı. Ev sahibi böylece tehlike noktasından uzak durmak adına kritik puanların sahibi oldu.Başkent ekibi ise yoğun yağışın altında oynanan maçta sahadan puansız ayrıldı. Gençlerbirliği 18 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.

 

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor
İşte “Geleceğin KarakartaI”ı  
İşte “Geleceğin KarakartaI”ı  
Liverpool,  Manchester United'e acımadı
Liverpool,  Manchester United'e acımadı
Süper Lig'de erken ayrılık
Süper Lig'de erken ayrılık
Protez Tırnak ve Kalıcı Ojedeki Tırnak Mantarı Tehlikesine Dikkat!
Protez Tırnak ve Kalıcı Ojedeki Tırnak Mantarı Tehlikesine Dikkat!
Vodafone Park’ta ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri"
Vodafone Park’ta ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri"
Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı
Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı
Aslan evinde Denizlispor'u yendi
Aslan evinde Denizlispor'u yendi
Trabzonspor gol sağanağı
Trabzonspor gol sağanağı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim