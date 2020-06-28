28 Haziran 2020 Pazar 20:38
Rizespor 2 - Denizlispor 2
Çaykur Rizespor
evinde oynadığı karşılaşmada 2- yenik durumu düşmesine rağmen beraberliği kurtardı.Süper Lig’in 29’uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor
ile 2-2 berabere kaldı.karşılaşmada 20. dakikada Özgür´ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakip futbolcudan seken topla arka direkte buluşan Estupian, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderi: 0-1.30. dakikada Özgür´ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.40. dakikada Moroziuk´un sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Skoda´nın bekletmeden vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 1-2.İlk yarı Denizlispor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmda 52. dakikada Orhan´ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topta Skoda´nın kafa vuruşunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.71. dakikada Boldrin´in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga´yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu: 2-2.Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 29 yaparken, Denizlispor 32 puana yükseldi.