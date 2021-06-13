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Roland Garros’ta Novak Djokovic rekor kırdı

Novak Djokovic, Roland Garros'ta Stefanos Tsitsipas'ı 5 sete uzayan finalde 3-2 yenerek şampiyon oldu.

13 Haziran 2021 Pazar 20:22
Roland Garros’ta Novak Djokovic rekor kırdı

Roland Garros’ta Novak Djokovic rekor kırdı

    Novak Djokovic, Roland Garros'ta Stefanos Tsitsipas'ı 5 sete uzayan finalde 3-2 yenerek şampiyon oldu.Novak Djokovic ayrıca modern tenis dünyasında 4 Grand Slam'i de birden fazla kazanan ilk isim oldu.Sırp raket Djokovic, 19. Grand Slam'ini kazanırken, Fransa'da ise 2. kez kupaya kavuştu. 

    22 yaşında ilk Grand Slam finaline çıkan Stefanos Tsitsipas, ilk iki seti kazandığı finalde 3 ve 4. setlerde dünyanın 1 numarasını direnemedi. Djokovic, 2-0 geriye düştüğü Roland Garros finalinde Yunan raketi 3-2 mağlup ederek Fransa’da 2. kez şampiyonluğa uzandı.

    Novak Djokovic kariyerinin 19. Grand Slam’ini kazanırken, en az kazandığı Roland Garros’ta ise 2. şampiyonluğunu yaşadı. Djokovic ayrıca modern tenis dünyasında 4 Grand Slam’i de birden fazla kazanan ilk isim oldu.

   Novak Djokovic, daha önce 9 kez Grand Slam finalinden eli boş ayrılırken son finalini ise 2016’da Amerika Açık’ta Stan Wawrinka’ya kaybetti.

Son Güncelleme: 13.06.2021 21:32
Anahtar Kelimeler:
Roland GarrosNovak DjokovicStefanos Tsitsipas
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