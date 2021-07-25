Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Rüya takım 17 yıl sonra Olimpiyat'ta yenildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda Fransa, ABD'yi 83-76 yenerek, 17 yıllık yenilmezlik serisine son verdi.

25 Temmuz 2021 Pazar 17:50
Rüya takım 17 yıl sonra Olimpiyat'ta yenildi

Rüya takım 17 yıl sonra Olimpiyat'ta yenildi

   2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda Fransa, ABD'yi 83-76 yenerek, 17 yıllık yenilmezlik serisine son verdi.Karşılaşmaya iyi başlayan ABD, dünyanın en iyi basketbolcularından biri olan yıldızı Kevin Durant'in skorer oyunuyla ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanmadı ve ABD soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

    Üçüncü çeyrekte Fransa farkı kapatarak, Nando De Colo'nun üst üste basketleriyle  öne geçti: 56-54. Fransa son periyoda 62-56 üstün girdi.Son çeyreğe 13-1'lik seriyle başlayan ABD, son 5 dakikaya 69-63 önde girmeyi başardı. De Colo ve Fournier'le toparlanan Fransa, bitime 55 saniye kala öne geçti: 76-74. Fransa üstünlüğünü korudu ve sahadan 83-76 galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla 2008 Pekin, 2012 Londra ile 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu olan ve burada oynadığı toplam 24 maçı da kazanan ABD'nin serisi 17 yıl sonra bitti. Olimpiyatlarda son yenilgisini 2004 Atina'da alan ABD, Tokyo 2020'ye mağlubiyetle başladı.

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıFransaABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olimpiyatlar'da bir madalya daha geldi
Olimpiyatlar'da bir madalya daha geldi
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk madalya geldi
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk madalya geldi
Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı
Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı
Fenerbahçe 114. yaşını Vakt-i Fener ile kutladı
Fenerbahçe 114. yaşını Vakt-i Fener ile kutladı
eFootball.Open Şampiyonları belli oldu
eFootball.Open Şampiyonları belli oldu
Süper Lig fikstür çekimi yapıldı
Süper Lig fikstür çekimi yapıldı
Yunanistan'da Galatasaray'a skandal uygulama | Ekip geri dönüyor
Yunanistan'da Galatasaray'a skandal uygulama | Ekip geri dönüyor
İtalya 53 yıl sonra şampiyon
İtalya 53 yıl sonra şampiyon
İngiltere finalde
İngiltere finalde
League of Legends'a Yeni Şampiyon | Akshan
League of Legends'a Yeni Şampiyon | Akshan

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim