Rüya takım 17 yıl sonra Olimpiyat'ta yenildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda Fransa, ABD'yi 83-76 yenerek, 17 yıllık yenilmezlik serisine son verdi.Karşılaşmaya iyi başlayan ABD, dünyanın en iyi basketbolcularından biri olan yıldızı Kevin Durant'in skorer oyunuyla ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanmadı ve ABD soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Fransa farkı kapatarak, Nando De Colo'nun üst üste basketleriyle öne geçti: 56-54. Fransa son periyoda 62-56 üstün girdi.Son çeyreğe 13-1'lik seriyle başlayan ABD, son 5 dakikaya 69-63 önde girmeyi başardı. De Colo ve Fournier'le toparlanan Fransa, bitime 55 saniye kala öne geçti: 76-74. Fransa üstünlüğünü korudu ve sahadan 83-76 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 2008 Pekin, 2012 Londra ile 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu olan ve burada oynadığı toplam 24 maçı da kazanan ABD'nin serisi 17 yıl sonra bitti. Olimpiyatlarda son yenilgisini 2004 Atina'da alan ABD, Tokyo 2020'ye mağlubiyetle başladı.