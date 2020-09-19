19 Eylül 2020 Cumartesi 19:30
Sakaryaspor'da 3 furbolcunun testi pozitif çıktı
Misli.com 2. Lig takımı Sakaryaspor, 3 futbolcusunun corona virüsü testleri pozitif çıktı.Sakaryaspor’da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.Misli.com 2. Lig takımı Sakaryaspor, 3 futbolcusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.Pazar günü oynanacak olan Anadolu Selçukspor maçı öncesi Sakaryasporlu futbolcular corona virüsü testinden geçirildi.Yapılan tetkikler sonucu futbolculardan 3'ünün testi pozitif çıktı.
Sakaryaspor kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.