Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98585
ALTIN
258.815
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1094
EURO
6.4202

Salih Uçan yeniden Süper Lig'de

 Salih Uçan Süper Lig'e geri döndü.

Salih Uçan yeniden Süper Lig'de

 Salih Uçan Süper Lig'e geri döndü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:20
Salih Uçan yeniden Süper Lig'de

Salih Uçan yeniden Süper Lig'de

   Salih Uçan Süper Lig'e geri döndü.Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, son olarak İtalya'nın Empoli takımında oynayan 25 yaşındaki Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi. Daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma'da da forma giyen orta saha oyuncusu, son olarak Empoli için ter dökmüştü. Salih, Empoli'de 14 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
Salih UçanAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu
Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti
Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti
Fenerbahçe Mesut Özil için devreye girdi mi?
Fenerbahçe Mesut Özil için devreye girdi mi?
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de
Nando De Colo Fenerbahçe Beko'da
Nando De Colo Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı
Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı
Galatasaray'dan Muriqi'ye tepki
Galatasaray'dan Muriqi'ye tepki
FETÖ aleyhine mesaj attı, belediye konserini iptal etti...
FETÖ aleyhine mesaj attı, belediye konserini iptal etti...

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort