Samba yaparak çeyrek finaldeler....Brezilya 4 - Güney Kore 1

2022 Dünya Kupası son 16 maçında Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 yenerek çeyrek finale çıktılar.Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan ile oynayacak.Karşılaşmanın 7. dakikasında Brezilya, Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.13. dakikada Brezilya, Neymar'ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.29. dakikada Brezilya, Richarlison ile skoru 3-0 yaptı.36. dakikada Brezilya, Lucas Paqueta ile 4-0 öne geçti.44. dakikada Güney Kore'de Woo-young Jung sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Brezilya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Güney Kore’de Jin-su Kim ve Woo-young Jung oyundan çıktılar.Yerine Chul Hong ve John_Ho Son oyuna girdi.63. dakikada Brezilya’da Eder Militan yerini Dani Alvez’e bıraktı.65. dakikada Güney Kore’de In-beom Hwang oyundan çıktı.yerine Seung-Ho Bask oyuna girdi.

72. Dakikada Brezilya’da Danilo ve Vinicius Junior oyundan çıktılar.Yerine Bremer ve Gabriel Martinelli oyuna girdiler.74. dakikada Güney Kore’de Jae-seong Lee yerini Kanin Lee’ye bıraktı.77. dakikada Güney Kore, Seung-Ho Back ile skoru 4-1 yaptı.80. dakikada Güney Kore’de Gue-Sung Cho yerini Ui-jo Hwang’a bıraktı.Brezilya’da ise Alisson ve Neymar oyundan çıktılar.Yerine Weverton Pereira ve Rodrygo oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 yenerek çeyrek finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.

Brezilya:Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Carlos Casemiro, Lucas Paqueta, Richarlison, Neymar, Raphinha, Vinicius Junior

Güney Kore:Seung-Gyu Kim, Jin-su Kim, Min-Jae Kim, Moon-Hwan Kim, Young-Gwon Kim, Woo-young Jung, In-beom Hwang, Jae-seong Lee, Heung-min Son, Gue-Sung Cho, Hee-chan Hwang