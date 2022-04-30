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Şampiyon Trabzonspor
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Şampiyon Trabzonspor

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında lider Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-2 berabere kalarak 38 yıl aradan sonra Şampiyon oldu.

30 Nisan 2022 Cumartesi 22:24
Şampiyon Trabzonspor

Şampiyon Trabzonspor

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında lider Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-2 berabere kalarak 38 sene aradan sonra Şampiyon oldu.Karşılaşmanın 3. Dakikasında Lider Trabzonspor, Cornelius ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Trabzonspor’da Edin Visca sarı kart gördü.30. dakikada Antalyaspor, Haji Wright'ın golüyle durumu 1-1'e yaptı.Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'dan yapılan inceleme sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.43. dakikada Antalyaspor’da Veysel Sarı sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Doğukan Sinin yerini Houssam Ghacha oyuna girdi.51. Dakikada Antalyaspor Ndao'nun golüyle durumu 1-1 getirdi.67. dakikada Antalyaspor’da Naldo sarı kart gördü.61. dakikada Trabzonspor’da  Manolis Siopis oyundan çıkarken yerine Anastasios Bakasetas oyuna girdi.62. dakikada  Trabzonspor Dorukhan Toköz'ün golüyle skoru 2-1 yaptı.65. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik sarı kart gördü.73. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik oyundan çıktı.Yerine Berat Özdemir girdi.Aynı dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao çıktı.Yerine Sinan Gümüş girdi.73. dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balo oyundan çıkarken, Gökdeniz Bayraktar oyuna girdi.80. dakikada Antalyaspor, Haji Wright ile karşılaşmada durumu 2-2 yaptı. 86. Dakikada Trabzonspor’da Stefano Denwill ve Andreas Comellus yerini Serkan Asan ve Fode Koita değişikliği yapıldı.86. dakikada Antalyaspor’da Naldo ve Luiz Adriano oyundan çıkarken, Fedor Kudryashov ve Sherel Floranus oyuna girdiler.90. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural ve Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Antalyaspor’la 2-2 berabere kalarak Lig’in bitimine 3 hafta kala Şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, A.Ömür, Djaniny, Cornelius

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 30.04.2022 22:37
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAntalyaspor
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