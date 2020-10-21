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Şampiyonlar Ligi 8 karşılaşma ile başladı I Messi tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi dün akşam oynanan 8 karşılaşma ile start aldı. 

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:52
Şampiyonlar Ligi 8 karşılaşma ile başladı I Messi tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi 8 karşılaşma ile başladı I Messi tarihe geçti

   Şampiyonlar Ligi dün akşam oynanan 8 karşılaşma ile start aldı.Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Başakşehir, Leipzig’e 2-0 yenildi.Grubun diğer maçında ise Manchester United, PSG’yi deplasmanda 2-1 yendi.  Manchester United'in gollerini 23’te penaltıdan Bruno Fernandes ve 87. dakikada Rashford kaydetti. PSG’nin tek golünü ise Martial 55. dakikada kendi kalesine atarak kaydetti.

   G Grubu’nda Barcelona, evinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırladı.Barcelona Camp Nou’daki maçı Avrupa devi 5-1 kazanırken, Lionel Messi tarihe geçti.27. dakikada penaltıdan gol perdesini açan Messi, Devler Ligi’nde üst üste 16 sezon boyunca gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.Barcelona’nın diğer gollerini 42’te Fati, 52’de Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89’da Dembele kaydetti. Ferencvaros’un tek golünü ise Pique’nin penaltı yapıp kırmızı kart gördüğü pozisyon sornasında Kharatin attı.

  F Grubu’nda Lazio, Alman devi Borussia Dortmud’u 3-1 yendi. İtalyan ekibi 6. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçerken, 23. dakikada Hitz’in kendi kalesine attığı golle durumu 2-0 yaptı.Dortmund 71’de Haaland ile farkı bire indirip skoru 2-1 yapsa Lazio, rakibinin umudunu 76. dakikada Akpa-Akpro ile yerle bir etti: 3-1.Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi de 67. dakikada Correa’nın yerine oyuna dahil oldu.

GECENİN SOUNÇLARI

E GRUBU

Chelsea 0- Sevilla 0

Rennes 1- Krasnodar 1

F GRUBU

Zenit 1- Club Brugge 2

Lazio 3- Borussia Dortmund 1

G GRUBU

Dinamo Kiev 0- Juventus 2

Barcelona 5-  Ferencvaros 1

H GRUBU

PSG 1- Manchester United 2

Leipzig 2- Başakşehir 0

(Skor)

Son Güncelleme: 21.10.2020 12:04
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiMessiBarcelonaManchester UnitedPSG
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