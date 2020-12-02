Şampiyonlar Ligi maçları oynandı
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam etti.Oynanan maçlarda Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus’tan sonra Devler Ligi’nde son 16’ya Liverpool ve Porto da eklendi.Sahasında Ajax’ı 1-0 mağlup eden eksik Liverpool, Atalanta’nın Midtjylland’a puan kaptırmasıyla gruptan çıkmayı garantiledi.Porto ise sahasında Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Rotasyona giden İngiliz devi karşısında kalesini gole kapatan Portekiz devi, istediği sonucu alarak tur biletini kaptı.B Grubu’nda ise Inter’in Mönchengladbach’yı yenmesiyle son haftaya 4 takım da tur iddiasıyla girdi.
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
A GRUBU
Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih
Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg
B GRUBU
Mönchengladbach 2-3 Inter
C GRUBU
Marsilya 2-1 Olympiakos
Porto 0-0 Manchester City
D GRUBU
Liverpool 1-0 Ajax
Atalanta 1-1 Midtjylland
(Skor)