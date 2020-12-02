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Şampiyonlar Ligi maçları oynandı

 Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam etti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:31
Şampiyonlar Ligi maçları oynandı

Şampiyonlar Ligi maçları oynandı

   Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam etti.Oynanan maçlarda  Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus’tan sonra Devler Ligi’nde son 16’ya Liverpool ve Porto da eklendi.Sahasında Ajax’ı 1-0 mağlup eden eksik Liverpool, Atalanta’nın Midtjylland’a puan kaptırmasıyla gruptan çıkmayı garantiledi.Porto ise sahasında Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Rotasyona giden İngiliz devi karşısında kalesini gole kapatan Portekiz devi, istediği sonucu alarak tur biletini kaptı.B Grubu’nda ise Inter’in Mönchengladbach’yı yenmesiyle son haftaya 4 takım da tur iddiasıyla girdi.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

A GRUBU 

Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih

Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg

B GRUBU

Shakhtar 2-0 Real Madrid

Mönchengladbach 2-3 Inter

C GRUBU

Marsilya 2-1 Olympiakos

Porto 0-0 Manchester City

D GRUBU

Liverpool 1-0 Ajax

Atalanta 1-1 Midtjylland

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi
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