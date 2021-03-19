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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi yapıldı.

19 Mart 2021 Cuma 19:07
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

     Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi yapıldı.Şampiyonlar Ligi’nin son finalistler Bayern Münih ve Paris Saint Germain, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. 23 Ağustos 2021 tarihinde oynanan final maçını Bayern Münih 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Şampiyonlar Ligi’ni en çok müzesine götüren takımlar arasında yer alan Real Madrid (13 kez) ve Liverpool (6 kez) da çeyrek finalde eşleşti.

   Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan’da yapılacak. Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final eşleşmeleri:

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Münih-Paris Saint Germain

Real Madrid-Liverpool

Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri:

Bayern Münih-Paris Saint Germain eşleşmesinin galibi – Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibi

Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibi – Porto-Chelsea eşleşmesinin galibi

Avrupa Ligi’nde de kuralar çekildi

   UEFA Avrupa Ligi’nde de çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan’da, rövanşları ise 15 Nisan’da oynanacak. Yarı finalde ise ilk maçlar 29 Nisan, rövanşlar 6 Mayıs’ta yapılacak.

Kura çekimine göre eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Çeyrek Final

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Prag

Ajax-Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal

Yarı Final

Granada-Manchester United eşleşmesinin galibi – Ajax-Roma eşleşmesinin galibi

Dinamo Zagreb-Villarreal eşleşmesinin galibi – Arsenal-Slavia Praha eşleşmesinin galibi

Final 26 Mayıs’ta

   UEFA Avrupa Ligi finali ise 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk’ta olacak. Kupayı kazanan takım gelecek sezon Süper Kupa karşılaşmasını da oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Ampiyonlar Ligi
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