Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi yapıldı.Şampiyonlar Ligi’nin son finalistler Bayern Münih ve Paris Saint Germain, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. 23 Ağustos 2021 tarihinde oynanan final maçını Bayern Münih 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Şampiyonlar Ligi’ni en çok müzesine götüren takımlar arasında yer alan Real Madrid (13 kez) ve Liverpool (6 kez) da çeyrek finalde eşleşti.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan’da yapılacak. Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final eşleşmeleri:
Manchester City-Borussia Dortmund
Porto-Chelsea
Bayern Münih-Paris Saint Germain
Real Madrid-Liverpool
Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri:
Bayern Münih-Paris Saint Germain eşleşmesinin galibi – Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibi
Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibi – Porto-Chelsea eşleşmesinin galibi
UEFA Avrupa Ligi’nde de çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan’da, rövanşları ise 15 Nisan’da oynanacak. Yarı finalde ise ilk maçlar 29 Nisan, rövanşlar 6 Mayıs’ta yapılacak.
Kura çekimine göre eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Çeyrek Final
Granada-Manchester United
Arsenal-Slavia Prag
Ajax-Roma
Dinamo Zagreb-Villarreal
Yarı Final
Granada-Manchester United eşleşmesinin galibi – Ajax-Roma eşleşmesinin galibi
Dinamo Zagreb-Villarreal eşleşmesinin galibi – Arsenal-Slavia Praha eşleşmesinin galibi
Final 26 Mayıs’ta
UEFA Avrupa Ligi finali ise 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk’ta olacak. Kupayı kazanan takım gelecek sezon Süper Kupa karşılaşmasını da oynayacak.