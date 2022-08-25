Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi! Gruplar belli oldu​​​​​​​

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belirlendi.

25 Ağustos 2022 Perşembe 20:43
Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi! Gruplar belli oldu​​​​​​​

Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi! Gruplar belli oldu

     UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belirlendi.UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023’te İstanbul’da oynanacak dev organizasyonda 27 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk takımı yer almayacak. Trabzonspor’un Kopenhag’a, Fenerbahçe’nin ise Dinamo Kiev’e elenmesinin ardından Devler Ligi gruplarında yer alma şansını kaçırdık.

 İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI:

A GRUBU: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B GRUBU: Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Club Brugge

C GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Inter, Viktoria Plzeň

D GRUBU: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting CP, Olympique Marsilya

E GRUBU: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F GRUBU: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic

G GRUBU: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, Kopenhag

H GRUBU: Paris Saint Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

   UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları, 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Yılın futbolcusu Karim Benzema

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa’da yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödüllerini kazanan isimler de açıklandı. Avrupa’da Yılın Futbolcusu ödülünü Real Madrid ile hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema’nın oldu.

Yılın Teknik Direktörü Carlo Ancelotti

    Avrupa’da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid’in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti.

Kadınlarda yılın futbolcusu Alexia Putellas

   Kadınlarda ise Yılın Futbolcusu ödülünü Alexia Putellas, Yılın Teknik Direktörü ödülünü Sarina Wiegman kazandı.

   Ayrıca UEFA Başkanlık Ödülü, İtalya Milli Takımı ve Milan’ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi’ye verildi. 76 yaşındaki Sacchi, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında Milan ile Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanma başarısı göstermişti.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu
Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu
Beşiktaş 4- F. Karagümrük 1
Beşiktaş 4- F. Karagümrük 1
Bayern München'den 7 gol.....
Bayern München'den 7 gol.....
Manchester City ilk puanını kaybetti
Manchester City ilk puanını kaybetti
Başakşehir 2 - Kayserispor 0
Başakşehir 2 - Kayserispor 0
Antalyapor, Trabzonspor'u farklı yendi....Antalyaspor 5 - Trabzonspor 2 
Antalyapor, Trabzonspor'u farklı yendi....Antalyaspor 5 - Trabzonspor 2 
Ümraniyespor 0 - Galatasaray 1
Ümraniyespor 0 - Galatasaray 1
Dünya Şampiyonu'nun adı, Beylikdüzü'nde yeni tesise verilecek
Dünya Şampiyonu'nun adı, Beylikdüzü'nde yeni tesise verilecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim