Samsunspor, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı
Yılport Samsunspor Altınordu ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.TFF 1. Lig'in 9. haftasındaki Yılport Samsunspor-Altınordu karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.Karşılaşmanın golleri ikinci yarıda geldi.Karşılaşmanın 57. dakikasında misafir takım Altınordu Ahmet İlhan ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmada 66. dakikada Gökhan Yılport Samsunspor'un beraberlik golünü attı. 1-1 Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Muhammed Mert, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Metehan Mimaroğlu), Ahmet Dereli (Dk. 46 Enis Destan), Oğuzhan Akgün (Dk. 61 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 46 Özgür Deryol), Furkan Çil, Furkan Metin (Dk. 82 Alper Tursun), Yusuf Can Esendemir, Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 65 Burak Çalık (Yılport Samsunspor), Dk. 57 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 66 Gökhan Alsan, Dk. 74 Gyasi (Yılport Samsunspor), Dk. 66 Muzaffer Kocaer (Altınordu)