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Samsunspor Türkiye rekoru kırdı

Samsunspor Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu.

04 Mart 2020 Çarşamba 19:00
Samsunspor Türkiye rekoru kırdı

Samsunspor Türkiye rekoru kırdı

   Samsunspor Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu.TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, geride kalan haftalarda topladığı 67 puanla Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Karadeniz ekibi ayrıca 26 haftada yediği 10 golle, yine Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım olma başarısını gösterdi.

   Samsunspor, ligde topladığı 67 puanla; Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, TFF 1. Lig'de ise lider Hatayspor, Bursaspor ve Adana Demirspor gibi takımları geride bıraktı. Kırmızı-beyazlılar 26 haftada 78 olan maksimum puanın sadece 11'ini alamadı. Geride kalan sürede 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, iç sahada 38, deplasmanda ise 29 puan toplayarak bu alanlarda da Türkiye liglerinde zirvede bulunuyor. 10 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, yediği 10 golle, yine Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu.

    Süper Lig lideri Başakşehir 24 haftada toplam 49 puan, TFF 1. Lig lideri Hatayspor 25 haftada 49 puan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor 26 haftada 54 puan, TFF 3. Lig gruplarında lider olan Serik Belediyespor 51 puan, Kocaelispor 58 puan ve Karacabey Belediyespor 58 puan topladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Samsunspor ise 26 haftada 67 puan toplayarak Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Samsunspor ayrıca iç sahada ve dış sahada en çok puan toplayan takım da oldu.

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Son Güncelleme: 04.03.2020 19:05
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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