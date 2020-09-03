

Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol takımına koronavirüs şoku

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada,TVF Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Covid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımız karantinaya alınmış ve tedavi süreçleri başlamıştır. Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurumuzdur" ifadesi kullanıldı.