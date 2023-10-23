Sarıyer'e spor tesisi geliyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kasım ayında kaba inşaatı tamamlanması beklenen tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Genç, uygun olunması halinde spor tesisinin üst katına sosyal tesis yapılacağı müjdesini de verdi.

Spor kompleksinin yapımı konusunda teknik bilgiler veren İnşaat Mühendisi Osman Örsoğlu, “Tesisimiz 8 bin metrekare kullanım alanına sahip, otoparkı ile 7 kattan oluşan bir proje. İçinde yarı olimpik havuz bulunduruyor. Fitness salonları, saunadan oluşan güzel bir proje. Projenin başlangıcında geoteknik olarak üç bin metre forekazık uygulaması yaptık. Destekli ve konsol iksa sistemi uyguladık. Şu an birinci katımızın döşemesini dökeceğiz. Kısım kısım döküyoruz. Döşemede ardgerme sistemi uyguluyoruz. Birinci normal katımızı tamamladıktan sonra 3 katımız kalacak. 1 ay içinde projeyi güzel bir şekilde sonlandırıp halkımızın hizmetine memnuniyetle sunacağız” dedi.

İŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Çalışan işçilerin güvenliğine önem verildiği söyleyen inşaatın İş Güvenli Uzmanı Semra Can, “Bugüne kadar bir kaza yaşamadık. Alanda çalışan arkadaşlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Gerekli tedbirler alınıyor. Alan biraz dar olduğu için çalışan arkadaşları sürekli denetliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Genç ile inşaat alanını gezen Fen İşleri Müdürü Veysel Kahraman ise deprem gerçeğine vurgu yaparak, “Hizmet binalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Deprem güvenliği alınarak yapılan bir binayı inşa ediyoruz. Günümüzde yaşadıklarımızdan sonra bunun önemini daha iyi anlıyoruz. Olası bir deprem felaketinde de afet koordinasyon merkezi olarak kullanılması için tasarlandı” şeklinde konuştu.

SARIYER’E GÜZEL BİR TESİS KAZANDIRIYORUZ

Sarıyer Belediyesi’ne kendine ait bir spor salonu kazandırdıklarını belirten Başkan Şükrü Genç, “Amacımız böyle bir spor tesisini Sarıyer’e kazandırmak. Özellikle kiralık olmayan bir spor salonumuz olacak. İnşaatımızın başladığı günden bu yana stajyerlerimiz vardı. Burası aynı zamanda inşaat mühendislerini yetiştirme alanı oldu. İnşaat çok güzel ilerliyor. Kasım ayı sonunda kaba inşaatı tamamlayacağız. Cephe ve havuzu tamamlayıp birkaç ay içinde de hizmete sunmayı planlıyoruz. En üst katında uygun olması halinde sosyal tesis yapmayı planlıyoruz. Halkımız güzel bir salon kazanacak” dedi.

İş güvenliği konusunda alınan önlemler için çalışanlara ayrıca teşekkür eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şunları söyledi: “Dönem itibari ile inşaatlarda inanılmaz kazalar yaşanabiliyor. Çok kayıp veriliyor. Özellikle bu önlemin alınmasına çok dikkat ediyoruz. İnşaat bir şekilde yapılır. Ama tek bir kişinin can kaybı bile kanlı bina gibi olur ki, buna hiçbir zaman izin vermedik. Belediye binamız için yüz bin metrekare inşaat yaptık. Orada da bir kişinin burnu bile kanamadı. Önlemin en zor alınacağı yerler şantiyelerdir. Arkadaşlar bir an önce işi bitirme hevesi ile olması gereken önlemlere uymayabiliyor. Arkadaşlarımızın denetim konusunda titiz davrandıkları için teşekkür ediyorum”.

Kasım ayında inşaatı tamamlanması planlanan spor kompleksi 8 bin metrekare üzerine kuruluyor. 6 kattan oluşan spor kompleksinde yarı olimpik kapalı havuz, fitness ile çeşitli spor salonlarının yanı sıra kapalı otopark bulunacak.