Sarıyer'in sultanları finalde

TVF 1.Lig'de mücadele eden, Sultanlar Ligi yolunda şampiyonluğu hedefleyen Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, lig boyu gösterdikleri performansla yarı finali kendi grubunda namağlup lider tamamlayarak finale çıkmaya hak kazandı.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 3 gün boyunca 2 ayrı grupta toplam 8 takım arasında oynanan yarı final turnuvaları sonunda finale kalan takımlar; 1. Grupta Kale 1957 ve Kuzeyboru Spor Kulübü olurken 2. Grupta da Sarıyer Belediyespor ve İlbank oldu. Aldıkları 8 puanla kendi grubunun lideri olan Sarıyer Belediyespor, yarı finalin son maçında karşı karşıya geldiği Ilbank'ı 3-2 yenerek yarı finali namağlup tamamladı. Federasyonun açıklamasına göre 20 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm lig maçlarının süresiz ertelenmesi sonucu, 24-25-26 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan Final Etabı'nın beklenen yeni tarihi ise merak konusu.