Semih Kayan; Süper lig ve Avrupa liglerin radarında

Futbol kariyerine 1.Fc Köln alt yapısında adım atan Semih Kayan son yıllarda yıldızı parlayan genç yetenekler arasında gösteriliyor. Henüz 21 yaşındaki genç yıldız kariyer planı yaparken ince eleyip sık dokuyor.

Transfer döneminde Türkiye’den gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Semih Kayan Türkiye’de top koşturmayı çok istediğini belirterek “Türkiye Süper lig ve özellikle Bundesliga ‘da oynama hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

Avrupa futbolunun önemli isimlerinin menajeri ile görüştüğünü söyleyen Kaya “Milli takım arasından sonra görüşmeler ardından transferi bitirmek istiyorlar. Kendi kariyerimi, futbol geleceğimi planlarken her zaman en iyi yerde olmak istiyorum. Henüz acele etmiyorum” şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig takımlarımda kadrosuna katmak için uğraştığı genç forvet ilk tercihinin Türkiye olduğunu belirterek “Ama Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelecek tekliflerde sıcak bakıyorum. Ankara Demirspor’da güzel deneyimler kazandım bana çok şey kattılar” Şeklinde konuştu.

Semih Kayan kararını yaza doğru vermek istiyor

Futbolda rekabetin son yıllarda daha da acımasız hale geldiğini söyleyen Semih Kayan şunları söyledi; “En çok nerde oynama sansım ve kendimi en çok nerde geliştirebilirsem orda oynamak istiyorum. Milli takım’ da kalıcı olmak, ülkeme futbola daha çok katkıda bulunma hedeflerim var.”

Semih Kayan kimdir? Futbola nerde başladı?

Semih Kayan 2016 yılında 1.Fc Köln alt yapısında futbol hayatına başladı. 2 sene burada kendi geliştirdikten sonra Almanya ekiplerinden Aachen U19 takıma transfer olarak ordan’da Türkiye kariyeri Pendik spora transfer olarak 1 sene burada kalarak tekrar Almanya ekiplerinden 2020 yılında Optik Rathenow transfer oldu. Daha sonra da Ankara Demirspor’a transfer olan başarılı golcü Semih kayan Türkiye u16 forması giyerek de başarılı bir performans sergilemeyi başardı.