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Senegal 0 - Hollanda 2

 2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 yendi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 20:53
Senegal 0 - Hollanda 2

Senegal 0 - Hollanda 2

   2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Hollanda'da Matthijs De Ligt sarı kart gördü.62. dakikada Senegal'da Abdou Diallo oyundan çıktı.Yerine Ismail Jakobs oyuna girdi.69. dakikada Senegal'de Boulaye Dia yerini Bamba Dieng'a bıraktı.74. dakikada Senegal'de Cheikhou Kouyate ve Krepin Diatta  oyundan çıktılar.Yerine Pape Gueye ve Nicolas Jackson oyuna girdiler.

   Karşılaşmanın 79. dakikasında Hollanda'da Steven Bergwijn ve Steven Berghuis oyundan çıktılar.Yerine Davy Klaassen ve Teun Koopmeiners oyuna girdiler.84. dakikada Hollanda, Cody Mathes Gakpo ile 1-0 öne geçti.90+4. dakikada Hollanda'da golün sahibi Cody Mathes Gakpo yerini Marten de Roon'a bıraktı.Aynı dakika içersinde Senegal'de Nampalys Mendy sarı kart gördü.90+5. dakikada Senegal'de Idrissa Gueye sarı kart gördü.90+9. dakikada Hollanda, Davy Klaassen ile skoru 2-0 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hollanda, Senegal'i 2-0 yendi.

Senegal:Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Cisse, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyate, Boulaye Dia, Krepin Diatta, Ismaila Sarr    

Hollanda:Andries Noppert, Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Frenkie De Jong, Steven Bergwijn, Cody Mathes Gakpo, Vincent Janssen 62

Puan Durumu;      Puan       Averaj

Hollanda                  3             2

Ekvador                   3             2

Katar                        0           -2

Senegal                   0           -2

Son Güncelleme: 21.11.2022 21:16
Anahtar Kelimeler:
HollandaSenegal
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