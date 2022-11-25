Senegal 3 - Katar 1

2022 Dünya Kupası A Grup maçında Senegal, Katar'ı 3-1 yendi.Karşılaşmada 20. dakikada Katar'da Ismaeel Mohammad sarı kart gördü.30. dakikada Senegal'de Boulaye Dia sarı kart gördü.41. dakikada Senegal'de Boulaye Dia defansın hatasını affetmedi skoru 1-0 yaptı.45. dakikada Katar'da Homam Ahmed sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Senegal'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Senegal, Famara Diedhiou ile skoru 2-0 yaptı.52. dakikada Senegal'de Ismail Jakobs sarı kart gördü.64. dakikada Senegal'de Pathe Ciss, Krepin Diatta'nın yerine oyuna girdi.69. dakikada Katar'da Karim Boudiaf yerini Abdulaziz Hatem'e bıraktı.74. dakikada Katar'da Mohammed Muntari yerini Hasan Al-Haydos'a bırakırken, Senegal'de Famara Diedhiou ve Ismaila Sarr yerini Bamba Dieng ve Iliman Ndiaye'ne bıraktı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Senegal iki oyuncu değişikliği daha yaptı.Ismail Jakobs ve Nampalys Mendy yerini Pape Cisse ve Pape Sarr'a bıraktı.78. dakikada Katar, Mohammed Muntari ile skoru 2-1 yaptı.83. dakikada Katar'da Homam Ahmed ve Pedro Miguel yerini Tarek Salman ve Mohammed Abdulwahhab'a bıraktı.84. dakikada Senegal, Bamba Dieng ile karşılaşmada durumu 3-1 yaptı.87. dakikada Senegal'de Pathe Ciss sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Senegal, Katar'ı 3-1 yendi.

Katar:Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Hasan Al-Haydos, Karim Boudiaf, Boualem Khoukhi, Assim Madibo, Akram Afif, Ismaeel Mohammad, Almoez Ali

Senegal:Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Krepin Diatta, Ismaila Sarr, Famara Diedhiou