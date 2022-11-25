Senegal 3 - Katar 1
2022 Dünya Kupası A Grup maçında Senegal, Katar'ı 3-1 yendi.Karşılaşmada 20. dakikada Katar'da Ismaeel Mohammad sarı kart gördü.30. dakikada Senegal'de Boulaye Dia sarı kart gördü.41. dakikada Senegal'de Boulaye Dia defansın hatasını affetmedi skoru 1-0 yaptı.45. dakikada Katar'da Homam Ahmed sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Senegal'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Senegal iki oyuncu değişikliği daha yaptı.Ismail Jakobs ve Nampalys Mendy yerini Pape Cisse ve Pape Sarr'a bıraktı.78. dakikada Katar, Mohammed Muntari ile skoru 2-1 yaptı.83. dakikada Katar'da Homam Ahmed ve Pedro Miguel yerini Tarek Salman ve Mohammed Abdulwahhab'a bıraktı.84. dakikada Senegal, Bamba Dieng ile karşılaşmada durumu 3-1 yaptı.87. dakikada Senegal'de Pathe Ciss sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Senegal, Katar'ı 3-1 yendi.
Katar:Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Hasan Al-Haydos, Karim Boudiaf, Boualem Khoukhi, Assim Madibo, Akram Afif, Ismaeel Mohammad, Almoez Ali
Senegal:Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Krepin Diatta, Ismaila Sarr, Famara Diedhiou