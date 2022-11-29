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Senegal son 16’da...Ekvador 1 - Senegal 2

2022 Dünya Kupası A Grup maçında Senegal, Ekvador’u 2-1 yenerek son 16’ya kaldı.

29 Kasım 2022 Salı 20:01
Senegal son 16’da...Ekvador 1 - Senegal 2

Senegal son 16’da...Ekvador 1 - Senegal 2

   2022 Dünya Kupası A Grup maçında Senegal, Ekvador’u 2-1 yenerek son 16’ya kaldı.Karşılaşmanın 45. Dakikasında Senegal Ismaila Sarr’ın penaltı golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Senegal’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısından Ekvador’da Alan Franco ve Carlos Gruezo oyundan çıktılar.Yerine Jeremy Sarmiento ve Jose Cifuentes oyuna girdiler.64. dakikada Ekvador’da Mishael Estrada yerini Djorkaeff Reasco’ya bıraktı.66. dakikada Senegal’de Idrissa Gueye sarı kart gördü.67. dakikada Ekvador Moises Caicedo ile skoru 1-1 yaptı.79. dakikada Senegal Kalidou Koulibaly ile 2-1 öne geçti.75. dakikada Senegal’de Pathe Ciss ve Iliman Ndiaye oyundan çıktılar.Yerine Nampalys Mendy ve Bamba Dieng oyuna girdiler.85. dakikada Angelo Preciado yerini Jackson Porozo’ya bıraktı.

    Karşılaşmadan Senegal 2-1 üstün ayrılarak 6 puanla son 16’a kaldı.

Ekvador:Hernan Galindez, Felix Caicedo, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Carlos Gruezo, Angelo Preciado, Gonzalo Plata, Alan Franco, Moises Caicedo, Michael Estrada, Enner Valencia 

Senegal:Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Boulaye Dia, Pathe Ciss, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Pape Gueye    

Son Güncelleme: 29.11.2022 20:08
Anahtar Kelimeler:
SenegalEkvador
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