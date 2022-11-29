Senegal son 16’da...Ekvador 1 - Senegal 2
2022 Dünya Kupası A Grup maçında Senegal, Ekvador’u 2-1 yenerek son 16’ya kaldı.Karşılaşmanın 45. Dakikasında Senegal Ismaila Sarr’ın penaltı golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Senegal’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmadan Senegal 2-1 üstün ayrılarak 6 puanla son 16’a kaldı.
Ekvador:Hernan Galindez, Felix Caicedo, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Carlos Gruezo, Angelo Preciado, Gonzalo Plata, Alan Franco, Moises Caicedo, Michael Estrada, Enner Valencia
Senegal:Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Boulaye Dia, Pathe Ciss, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Pape Gueye