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Şenol Güneş "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız"

 A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonu açıklamalarda bulundu

Şenol Güneş "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız"

 A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonu açıklamalarda bulundu

15 Ekim 2019 Salı 07:25
Şenol Güneş "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız"

Şenol Güneş "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız"

   A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonu açıklamalarda bulundu.2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Güneş, Fransa'ya karşı deplasmandan bir puanla dönmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Bizden güçlü bir rakiple oynadık. Bizden daha iyi oynadılar. Birçok pozisyon buldular. Oyunu taşımaya çalıştık. Biraz ezilerek de olsa sonunda gülerek ayrıldığımız bir maç oldu. Bütün oyunculara emeklerinden ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fransa gibi güçlü bir takımla iki kez oynayıp 4 puan almak ve lider olmak bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Gelecek ay İzlanda ile oynanacak maçın önemini vurgulayan Şenol Güneş, "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız. Fransa maçına final demiştik ama asıl final, İzlanda maçı olacak. Şu an bir avantajımız var, garantimiz yok. Arkamızda Fransa gibi güçlü bir rakip var. İzlanda ile en azından berabere kalmamız gerek ama kazandığımızda da birinciliğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, "Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Böyle durumlarda futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz, bunu istemiyoruz. Bize karşı yapılan saldırı sonucunda biz oradayız. Bunları, Trump veya Macron'a sormanız gerek. Dünyayı onlar yönetiyor, ben takımı zor yönetiyorum" yorumunu yaptı.

(TFF)

Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
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