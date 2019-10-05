Serdar Adalı'nın teknik direktör adayı belli oldu

Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirmesi planlanıyor.Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıklamasını beklenen Serdal Adalı'nın seçim vaadi Samet Aybaba olacak.Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli. Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkalamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor.

(Ajansspor)