Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile anlaitığı iddia edildi.Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili spor yazarı Cevdet Ünüvar'dan dikkat çeken açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünüvar, "Fenerbahçe’nin yeni hocası Sergen Yalçın!" dedi.
Cevdet Ünüvar'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Fenerbahçe’nin yeni hocası Sergen Yalçın! Açıklamayı kardeşi ismini vermeyeceğim Fenerbahçeli bir gazeteci ile paylaştı.En geç Cuma günü kamuoyuyla da bu bilgi paylaşılır."