Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile anlaitığı iddia edildi.Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili spor yazarı Cevdet Ünüvar'dan dikkat çeken açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünüvar, "Fenerbahçe’nin yeni hocası Sergen Yalçın!" dedi.

Açıklamayı Sergen Yalçın'ın kardeşinin, ismini vermeyeceğim Fenerbahçeli bir gazeteci ile paylaştığını belirten Cevdet Ünüvar, "En geç Cuma günü kamuoyuyla da bu bilgi paylaşılır." ifadesini kullandı.

Cevdet Ünüvar'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Fenerbahçe’nin yeni hocası Sergen Yalçın! Açıklamayı kardeşi ismini vermeyeceğim Fenerbahçeli bir gazeteci ile paylaştı.En geç Cuma günü kamuoyuyla da bu bilgi paylaşılır."