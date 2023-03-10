Sevilla 2 - Fenerbahçe 0

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu maçında Fenerbahçe deplasmanda Sevilla’a 2-0 yenildi.Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı François Letexier, Cyril Mungnier ve Mehdi Rahmoumi Fransız hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın 3.dakikasında Sevilla’da Alex Twlles sarı kart gördü.45+2.dakikada Sevilla’da Bryan Gil , Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Sevilla’da Alex Telles oyundan çıktı.Yerine Joan Jordan oyuna girdi.56.dakikada Sevilla, Joan Jordan ile 1-0 öne geçti.67.dakikada Miguel Crespo ve Joshua King oyundan çıktılar.Fenerbahçe’de Michy Batshuayi ve Diego Rossi oyuna girdiler.

69.dakikada Sevilla’da Oliver Torres ve Bryan Gil oyundan çıktılar.Yerine Lucas Ocampos ve Erik Lamela oyuna girdiler.81.dakikada Fenerbahçe’de Lincoln ve Enner Valencia oyundan çıktılar.Yerine Osayi Samuel ve Joan Pedro oyuna girdiler.85.dakikada Sevilla, Erik Lamela ile skoru 2-0 yaptı87.dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyundan çıktı.Yerine Arda Güler oyuna girdi.Aynı dakikada içersinde Sevilla'da Marcos Acuna ve Youssef En Nesyri oyundan çıktılar.Yerine Rafa Mir ve Suso oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya deolasmanda 2-0 yenildi.

Fenerbahçe haftaya perşembe evinde Sevilla ile rövanş maçını oynayacak.