Seydişehirli halterci kızlar, Konya şampiyonu oldu

Gazi Ortaokulu Kız Halter takımı öğrencileri Konya'da katıldıkları Okul Sporları Konya İl Seçmelerinde şampiyon oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kız halter takımını almış oldukları başarıdan dolayı kutladı.

Başkan Tutal; "İlçemizde ilk defa halter takımı oluşturulmuş ve bu takımda kız öğrencilerimiz var. Ben kendilerini göstermiş oldukları başarı ve cesaretten dolayı kutluyorum. Gençlerimizin sanatsal ve sportif faaliyetlerle bulunmaları çok güzel. Biz de belediye olarak imkanlarımız dahilinde gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz.

Amacımız gençlerimizi kahve köşelerinden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek , eğer biz bunu başarabilirsek bizim en büyük kazancımız olacak. Şampiyonaya katılan sporcuları ve antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.

Kız Halter takımı Konya il seçmelerinde 5 Birincilik, 1 İkincilik alırken, ayrıca İzmir'de düzenlenecek olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonasına katılmayaDA hak kazandı.