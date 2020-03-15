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Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0

Galatasaray evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak lig yarışında son derece önemli 3 puandan oldu.

15 Mart 2020 Pazar 20:54
Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0

Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0

   Galatasaray evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak lig yarışında son derece önemli 3 puandan oldu.Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, seyircisiz derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Corona virüsü ile mücadelede çerçevesinde seyircisiz oynatılan derbide taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.Corona virüsü önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş maçı oldukça keyifsiz geçti ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Aslan 50 puana, Kartal ise 44 puana yükseldi.

   Trabzonspor'un konuğu Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı haftada yara almayan Aslan, bu sonuçla 50 puana yükseldi. Şampiyonluk yarıişını sürdürmek için mutlak kazanmak isteyen Beşiktaş ise puanını 44 yaptı. Kartal zirve ortaklarının puan kaybettiği haftada yukarıya yaklaşma fırsatını kaçırdı.

   Mücadelenin 26. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Burak sağdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli golcünün dar açıdan içeri çevirdiği top Muslera’yı yanılttı ve ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı. Maçın geri kalanında da gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Yunus, Ömer, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartarl, Diaby

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaş
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