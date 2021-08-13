Sezona Beşiktaş galibiyetle başladı

2021- 2022 sezonu Vodafone Park'ta Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ile başladı.Sezonun açılış maçını Beşiktaş 3-0 kazandı.Uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşan Beşiktaş golü erken buldu.Karşılaşmanın 9. dakikasında Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti.33. dakikada karşılaşmanın ilk sarı kartını Josef'e yaptığı faul nedeniyle Rizesporlu Sabo gördü.45. dakikada Beşiktaş'ta Welinton, Sabo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılşmanın ikinci yarısına Beşiktaş hızlı başladı.52. dakikada Atiba karşılaşmada skoru 2-0 yaptı.54. dakikada Beşiktaş, Salih Uçan ile mutlak bir golden yararlanamadı.94. dakikada Beşiktaş Larin ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sezona 3 golle ve 3 puanla başladı.

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan Karaman

Teknik Direktör:Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Sabo, Alper, Remy

Teknik Direltör:Bülent Uygun