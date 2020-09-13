Sezonun ilk derbisinin galibi Beşiktaş…Trabzonspor 1 - Beşiktaş 3
Sezonun ilk derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu.Karşılaşmaya Trabzonspor baskılı başladı.8. dakikadaTrabzonspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan topta Kamil Ahmet Çörekçi, sol kanatta çizgiye indi, içeri çevirdi; ortasında Vida topa Ekuban’dan önce dokunmayı ve topu kornere göndermeyi başardı.29. Dakikada Boyd ile Beşiktaş 1-0 öne geçti.42. dakikada Mensah orta alanda kaptı, Atiba’yı gördü. Atiba aradan Boyd’a oynadı, çaprazda karşı karşıya pozisyonda Boyd topu ağlara gönderemedi.İlk yarı Beşiktaş’ın 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.
İkinci yarı
İkinci yarıda 63. Dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.Flavio kırmızı kart görerek Trabzonspor’u 10 kişi bıraktı.64. dakikada Mensah penaltıdan Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi.66. dakikada Nwakaeme’nin şutunu Ersin kurtardı.74. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Lens durumu 3-0 yaptı.86. dakikada Abdülkadir Trabzonspor’un golünü attı.3-1.Karşılaşma Beşiktaş’ın 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida,
N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Şahin