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Şimdi çoçuk olmak vardı | Spor İstanbul etkinlikleri başlıyor

Salgın süresince aylarca evde kapalı kalan çocuklar, İBB Spor İstanbul'un yaz boyu sürecek etkinliklerinde nefes alacak.

27 Temmuz 2021 Salı 11:18
Şimdi çoçuk olmak vardı | Spor İstanbul etkinlikleri başlıyor

Şimdi çoçuk olmak vardı | Spor İstanbul etkinlikleri başlıyor


Pandemi tedbirleri nedeniyle açık hava aktivitelerinden uzak kalan çocuklar, 31 Temmuz – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un kentin dört bir yanında düzenleyeceği Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri ile benzersiz deneyimler yaşama imkanı bulacak.

Çocukların sporla iç içe büyüyerek sağlıklı bir gelecekle kucaklaşmasını amaçlayan Spor İstanbul, hareketsiz kalan çocukların fiziksel aktivitelerini artıracak etkinlikleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Çocukların doyasıya eğlendiği Çocuk Karnavalı, çocuklara doğa sevgisi aşılayan ve yoğun ilgi gören Doğa Kampı’ndan sonra İstanbul’un dört bir yanında gerçekleştirilecek Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri 31 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

Çocukları farklı spor dallarıyla tanıştıran Spor İstanbul, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve spora olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. İstanbul’un 8 farklı noktasında bir ay boyunca devam edecek Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri’nde 6 farklı branş yer alacak. Çocuklar yelken, kano, deniz küreği, oryantiring, bisiklet ve satranç etkinliklerinde bir araya gelecek. Kano, yelken, deniz küreğine 13-14 yaşındaki çocuklar; oryantiring, bisiklet ve satranca ise 7-14 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.

Konum – Etkinlik
 

Beylikdüzü – Bisiklet
Atatürk Kent Ormanı - Bisiklet ve Oryantiring

Kemerburgaz Kent Ormanı – Oryantiring
Kartal – Satranç, Bisiklet
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı - Bisiklet, Oryantiring, Deniz Küreği, Kano
Kalamış – Yelken
Haliç - Kano ve Deniz Küreği

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Anahtar Kelimeler:
İBBSpor İstanbul
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