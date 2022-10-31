Sivasspor 0 - Antalyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 12. hafta kapanış maçında Sivasspor evinde Antalyaspor'a 2-0 yenildi.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.Karşılaşmanın 3. Dakikasında Sivasspor’da Hakan Arslan sarı kart gördü.10. dakikada Antalyaspor’da Veysel Sarı sarı kart gördü.18.dakilkada Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.25. dakikada Antalyaspor Haji Wright ile skoru 2-0 yaptı.40. dakikada Sivasspor’da Hakan Arslan ve Abdul Keita oyundan çıktılar.Yerine Fredrik Ulvestad ve Robin Yalçın oyuna girdiler.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivasspor, Clinton N’Jie ve Dimitris Goutas yerine Ziya Erdal ve Aaron Appindangoye değişikliği ile başladı.49. dakikada Sivasspor’da Max Gradel sarı kart gördü.64. dakikada Antalyaspor’da Shoya Nakajima yerini Houssam Ghacha’ya bıraktı.67. dakikada Sivasspor’da Mustapha Yatabare yerini Karol Angielski’ye bıraktı.72. dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson yerini Admir Mehmedi’ye bıraktı.81. dakikada Antalyaspor'da Fernando, Güray Vural ve Haji Wright oyundan çıktılar.Yerine Soner Aydoğdu,Sherel Floranus ve Luiz Adriano oyuna girdiler.84. dakikada Antalyaspor'da Soner Aydoğdu sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor evinde Antalyaspor'a 2-0 yenildi.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 13 yaparken, Sivasspor 10 puandan kaldı.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitris Goutas, Abdul Keita, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Christian Luyindama, Veysel Sarı, Fernando, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Haji Wright, Sam Larsson

Teknik Direktör:Nuri Şahin

Süper Lig 12. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 12. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF