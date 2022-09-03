Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sivasspor 0 - F.Karagümrük 0

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta maçında Sivasspor evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 20:50
Sivasspor 0 - F.Karagümrük 0

Sivasspor 0 - F.Karagümrük 0

   Spor Toto Süper Lig 5. Hafta maçında Sivasspor evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmanın 12 dakikasında Sivasspor’da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.44. dakikada F.karagümrük’te Salih Dursun sarı kart gördü.1 dakika sonra F.Karagümrük’te Fabio Birini sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivasspor Charilaos Charissis yerine Dia Seba’yı oyuna alarak başladı.55. dakikada Sivasspor’da hakan Arslan ve leke James oyundan çıktılat.yerine Fredrik Ulvestad ve Mustagha yatabare oyuna girdiler.64. dakikada Sivasspor’da Clinton N’Jie oyundan çıkarken, yerine Karol Angielski oyuna girdi.

    65. dakikada F.Karagümrük’te Jimmy Durmaz yerini Levent Mercan’a bıraktı.75. dakikada Ebrima Colley oyundan çıktı.yerine Kerim Frei oyuna girdi.89. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi ikinci sarı karttan kırmızı kart alarak oyun dışında kaldı.90. dakikada Sivasspor'da Max Gradel  yerini Ziya Erdal'a bıraktı.

    Karşılaşmada gol olmadı ve Sivasspor ve F.Karagümrük puanları paylaştı.Bu sonuçla Sivasspor  3 puana ulaşırken, Fatih Karagümrük 4 puana ulaştı.

Sivasspor:Ali Şaşar Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Abdul Keita, Clinton N’Jie, Charilaos Charisis, Hakan Arslan, Max Gradel, Leke James

F.Karagümrük:Emiliano Viviano, İbrahim Dresevic, Salih Dursun, Caner Erkin, Rayyan Baniya, Ebrima Coley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 03.09.2022 21:18
Anahtar Kelimeler:
SivassporF.Karagümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aston Villa 1 - Manchester City 1
Aston Villa 1 - Manchester City 1
Başakşehir FK 2 - Alanyaspor 0
Başakşehir FK 2 - Alanyaspor 0
Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi
Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi
Union Berlin 1 - Bayern München 1
Union Berlin 1 - Bayern München 1
Ümraniyespor 0 - Trabzonspor 1
Ümraniyespor 0 - Trabzonspor 1
Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru
Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru
Manchester United kazanmaya devam etti.
Manchester United kazanmaya devam etti.
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Manchester City'den yarım düzine gol
Manchester City'den yarım düzine gol
Arsenal liderliği sürdürdü
Arsenal liderliği sürdürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim