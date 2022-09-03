Sivasspor 0 - F.Karagümrük 0

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta maçında Sivasspor evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmanın 12 dakikasında Sivasspor’da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.44. dakikada F.karagümrük’te Salih Dursun sarı kart gördü.1 dakika sonra F.Karagümrük’te Fabio Birini sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivasspor Charilaos Charissis yerine Dia Seba’yı oyuna alarak başladı.55. dakikada Sivasspor’da hakan Arslan ve leke James oyundan çıktılat.yerine Fredrik Ulvestad ve Mustagha yatabare oyuna girdiler.64. dakikada Sivasspor’da Clinton N’Jie oyundan çıkarken, yerine Karol Angielski oyuna girdi.

65. dakikada F.Karagümrük’te Jimmy Durmaz yerini Levent Mercan’a bıraktı.75. dakikada Ebrima Colley oyundan çıktı.yerine Kerim Frei oyuna girdi.89. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi ikinci sarı karttan kırmızı kart alarak oyun dışında kaldı.90. dakikada Sivasspor'da Max Gradel yerini Ziya Erdal'a bıraktı.

Karşılaşmada gol olmadı ve Sivasspor ve F.Karagümrük puanları paylaştı.Bu sonuçla Sivasspor 3 puana ulaşırken, Fatih Karagümrük 4 puana ulaştı.

Sivasspor:Ali Şaşar Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Abdul Keita, Clinton N’Jie, Charilaos Charisis, Hakan Arslan, Max Gradel, Leke James

F.Karagümrük:Emiliano Viviano, İbrahim Dresevic, Salih Dursun, Caner Erkin, Rayyan Baniya, Ebrima Coley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;