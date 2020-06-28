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Sivasspor 0 - Kayserispor 2

 Sivasspor evinde Kayserispor'a 1-0 yenilerek son derece önemli 3 puandan oldu.

28 Haziran 2020 Pazar 19:25
Sivasspor 0 - Kayserispor 2

Sivasspor 0 - Kayserispor 2

   Sivasspor evinde Kayserispor'a 2-0 yenilerek son derece önemli 3 puandan oldu.Karşılaşmanın 12. dakikasında Sivasspor lehine penaltı kararı verilirken Mert Hakan "Panenka" penaltısı denedi ancak top üstten dışarı gitti. 45+3'te Hasan Hüseyin şık bir golle skoru 1-0'a getirdi.İlk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

   Karşılaşmaının ikinci yarısına Sivasspor hızlı bailadı.Kayserispor ceza sahası içersinde yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediler.Karşılaşmanın 83. dakikasında Kayserispor  Mensah'ın penaltı golüyle skoru 2-0 oldu.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.Bu sonuçla Sivasspor 53 puanda kalırken, Kayserispor puanını 28'e çıkardı.

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KAYSERİSPOR: Lung, Sapunaru, Reinstra, Diego, Djedje, Mensah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets, Mesanovic

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

Son Güncelleme: 28.06.2020 20:12
Anahtar Kelimeler:
SivassporKayserispor
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