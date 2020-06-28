Sivasspor 0 - Kayserispor 2
Sivasspor evinde Kayserispor'a 2-0 yenilerek son derece önemli 3 puandan oldu.Karşılaşmanın 12. dakikasında Sivasspor lehine penaltı kararı verilirken Mert Hakan "Panenka" penaltısı denedi ancak top üstten dışarı gitti. 45+3'te Hasan Hüseyin şık bir golle skoru 1-0'a getirdi.İlk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
KAYSERİSPOR: Lung, Sapunaru, Reinstra, Diego, Djedje, Mensah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets, Mesanovic
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki