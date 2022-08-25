Sivasspor 0 - Malmö 2
Sivas Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi gruplarında devam edecek.UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.Karşılaşmanın 13. dakikasında Malmö'de Erdal Rakip sarı kart gördü.21. dakikada Malmö'de bu sefer Veljko Birmancevic sarı kart gördü.29. dakikada Sivasspor'da Abdul Keita sarı kart gördü.44. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Malmö'de Felix Beijmo sarı kart gördü.60. dakikada Sivasspor'da Leke James sarı kart gördü.69. dakikada Sivasspor'da Charilaos Charisis yerini Hakan Arslan'a bıraktı.74. dakikada Sivasspor'da Mustapha Yatabare yerini Clinton N'Jie'ne bıraktı.76. dakikada Malmö, Veljko Birmancevic ile 1-0 öne geçti.
Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Abdul Keita, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James
Malmö:Ismael Diawara, Niklas Moisander, Dennis Hadzikadunic, Lasse Nielsen, Erdal Rakip, Anders Christiansen, Felix Beijmo, Veljko Birmancevic, Jo Inge Berget, Isaac Thelin