Sivasspor 0 - Yeni Malatyaspor 1

Sivasspor evinde'a 1-0 yenildi.Liğ yarışında üçüncülük için avantajlı durumda bulunan Sivasspor bu skorla 3.lük şansını tehlikeye soktu.Karşılaşmada 35. dakikada Sivasspor’da Emre Kılınç topu filelere gönderdi ancak VAR kontrolü sonrasında Yatabare’nin ofsayt olduğu belirlendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 54’ü gösterdiğinde Yatabare’nin uçarak yaptığı kafa vuruşunda top yan direkten auta çıktı.Malatyaspor’a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Acquah kaydetti. Ganalı orta saha oyuncusu, Yaşar Kemal Uğurlu’nun avantaja bıraktığı pozisyonda topu kaleye doğru sürdü, yaklaşık 30 metreden sert vuran Acquah şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.82. dakikada beraberlik golü arayan Sivasspor yine Yatabare ile direğe takıldı! Oyuna geri dönen topu ise Umut Bulut uzaklaştırdı.Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Sivasspor 54 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor 32 ouana yükseldi.Sivasspor hafta sonu Fenerbahçe deplasmanına giderken, Yeni Malatyaspor evinde Beşiktaş ile oynayacak.