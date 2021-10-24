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Sivasspor 1 -A.Demirspor 1

  Süper Lig 10. hafta maçında DG Sivasspor evinde Adana Demirspor'u 1-1 berabere kaldı.

24 Ekim 2021 Pazar 17:34
Sivasspor 1 -A.Demirspor 1

Sivasspor 1 -A.Demirspor 1

    Süper Lig 10. hafta maçında DG Sivasspor evinde Adana Demirspor'u 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 7. dakikasında DG Sivasspor,  Max Grade'in golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada DG Sivasspor'da Pedro Henrique sarı kart grödü.67. dakikada DG Sivasspor'da Pedro Henrique ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan çıktı.74. dakikada DG Sivasspor'da Mustapha Yatabare sarı kart gördü.84. dakikada DG Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.84. dakikada Adana Demirspor'da Britt Assombalonga sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde A.Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü.90. dakikada DG Sivasspor'da Max Gradel ve Ahmet Oğuz sarı kart grödü.90+7. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı.Penaltıyı Mario Balotelli kullandı ve skor 1-1 oldu.Golden sonra Mario Balotelli sarı kart gördü.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

   Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 11 yaparak14. sırada yer alırken, Adana Demirspor 13 puanla 10. sırada yer aldı.Süper Lig 11. hafta maç programında DG Sivasspor 30.10.2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Altay deplasmanına giderken, Adana Demirspor 01.11.2021 Pazartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.

Süper Lig 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

   

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporAdana Demirspor
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