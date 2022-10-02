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Sivasspor 1 - Hatayspor 2

Spor Toto Süper Lig 8. Hafta maçında Hatayspor yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile deplasmanda Sivasspor’u 2-1 yenerek ilk üç puanını aldı.

02 Ekim 2022 Pazar 16:58
Sivasspor 1 - Hatayspor 2

Sivasspor 1 - Hatayspor 2

   Spor Toto Süper Lig 8. Hafta maçında Hatayspor yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile deplasmanda Sivasspor’u 2-1 yenerek ilk üç puanını aldı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık  ve Murat Altan hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında Hatayspor Ayoub El kalbi ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Hatayspor Bertuğ Özgür Yıldırım ile skoru 2-0 yaptı.23. dakikada Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ile skoru 2-1 yaptı.41. dakikada Hatayspor’da Ruben Ribeiro sarı kart gördü.Bir dakikada sonra Ruben Ribeiro ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Hatayspor’da Bertuğ Özgür Yıldırım yerine Kevin Varsa ile oyuna başladı.51. dakikada Sivasspor’da Mustapha Yatabare sarı kart gördü.58. dakikada Sivasspor’da Aaron Appindangoye ve Fredrik Ulvestad oyundan çıktılar.Yerine Clinton N’Jle ve Hakan Arslan oyuna girdi.67. dakikada Hatayspor’da Mehti Boudjemaa oyundan çıktı.Yerine Rayane Aabid oyuna girdi.

   71. dakikada Sivasspor’da Abdul Keita ve Uğur Çiftçi oyundan çıktılar.Yerine Karol Angielski ve Alaaddin Okumuş oyuna girdiler.77. dakikada Hatayspor’da Kerim Alıcı ve Saba Lobjanidze oyundan çıktı.Yerine Sadık Baş ve Dylan Saint-Louis oyuna girdiler.80. dakikada Kaan Kanka sarı kart gördü.81. dakikada Hatayspor’da Ognjen Vranjes sarı kart gördü.81. dakikada Hatayspor’da Erce Kardeşler sarı kart gördü.88. dakikada Hatayspor’da Ayoub El Kalbi yerini Ze Luis’e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor deplasmanda Sivasspor’u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyeti alarak puanını 4 yaparken, Sivasspor 4 puanda kaldı.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Abdul Keita, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Hatayspor:Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım 

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Anahtar Kelimeler:
SivassporHatayspor
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