Sivasspor 1 - İstanbulspor 1
Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Sivasspor evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek, Ata Yıldırım ve Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 16. dakikasında Sivasspor'da Fredrik Ulvestad sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada İstanbulspor, Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti.69. dakikada İstanbulspor'da Jetmir Topalli sarı kart gördü.75. dakikada İstanbulspor'da Valon Ethemi sarı kart gördü.75. dakikada Sivasspor'da Robin Yalçın sarı kart gördü.79. dakikada İstanbulspor'da Melih Kabasakal sarı kart gördü.80. dakikada Sivasspor, Fredrik Ulvestad ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Sivasspor puanını 4 yaparken, İstanbulspor'da 4 puana ulaştı.
Sivasspor:Ali Şaşal Vural,Murat Paluli,Dimitris Goutas,Ziya Erdal,Caner Osmanpaşa,Clinton N'Jie,Dia Seba,Charilaos Charisis,Fredrik Ulvestad,Max Gradel,Mustapha Yatabare
İstanbulspor:David Jensen,Duhan Aksu,Mehmet Yeşil,Oğuzhan Berber,Okan Erdogan,Ali Yaşar,Muammer Sarıkaya,Melih Kabasakal,İbrahim Yılmaz,Valon Ethemi,Jetmir Topalli