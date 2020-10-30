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Sivasspor 1- Maccabi Tel Aviv 2

Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi

30 Ekim 2020 Cuma 08:48
Sivasspor 1- Maccabi Tel Aviv 2

Sivasspor 1- Maccabi Tel Aviv 2

    Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi.İlk maçında Villarreal’e yenilen Sivasspor, Maccabi karşısında öne geçmesine rağmeden sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv 6 puana yükselirken, Sivasspor puansız son sırada yer aldı. Sivasspor 5 Kasım Perşembe günü sahasında Azerbaycan ekibi Qarabağ’ı konuk edecek.

    İlk yarıda rakibini oyuna ortak etmeyen temsilcimiz, Kayode, Yatabare ve Gradel ile etkili oldu ancak skoru değiştirecek gol gelmedi.55. dakikada Yatabare’nin pasında ceza sahasına giren Gradel, altı pas üzerindeki Kayode’ye ‘Al da at’ dedi: 1-0.Maccabi Tel Aviv 66. dakikada tehlikeli geldi. 69. dakikada topun başına geçen Biton, Samassa ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1 yaptı.74. dakikada Maccabi 2-1 öne geçti. Peretz, Rikan’ın pasında ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleciden dönen topu kafasıyla tamamlayan Peretz, topu filelere gönderdi.Karşılaşma bu skorla sona erdi.

 Sivasspor: Samassa, Uğur, Claudemir (Kone dk. 81), Gradel (Ninga dk. 78), Robin Yalçın, Yatabare, Camara, Hakan, Farj, Kayado (Cofie dk.75), Caner

Yedekler: Muammer, Yasin, Felix, Kubilay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Leon Glazer, Shechter (Pesic dk. 65), Biton (Cohen dk. 88), Tibi, Yeini, Rikan (Karzev dk. 88), Davidzada, Kandil (Golasa dk. 65), Peretz (Saborit dk. 90), Hernandez

Yedekler: Daniel, Bitton, Blackman, Amit Glazer, Almog, Guerrero

Teknik Direktör: Giorgos Donis

Goller: Kayode (dk. 55) (Sivasspor), Bitan (dk. 68 pen.), Peretz (dk. 74) (Maccabi Tel Aviv)

Kırmızı kart: Camara (dk. 67) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Robin Yılçın, Camara, Claudemir, Samassa, Uğur, Ninga (Sivasspor), Yeini, Peretz (Maccabi Tel-Aviv FC)

Son Güncelleme: 30.10.2020 08:56
Anahtar Kelimeler:
SivassporMaccabi Tel Aviv
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