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Sivasspor 1 - Slavia Prag 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup G'de temsilcimiz Sivasspor evinde Slavia Prag'a 1-1 berabere kaldı.

08 Eylül 2022 Perşembe 23:28
Sivasspor 1 - Slavia Prag 1

Sivasspor 1 - Slavia Prag 1

   UEFA Avrupa Konferans Ligi grup G'de temsilcimiz Sivasspor evinde Slavia Prag'a 1-1 berabere kaldı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılşmayı Fran Jovic,  Hrvoje Radic ve Luka Pusic hakem üçlüsü yönetti. 

   Karşılaşmanın 4. Dakikasında Slavia Prag Peter Olayinka ile 1-0 öne geçti.8. dakikada Slavia Prag’da Matej Jurasek sarı kart gördü.19. dakikada Sivasspor’da Leke James yerini Mustagha Yatabare’ye bıraktı.26. dakikada Sivasspor Dia Seba ile skoru 1-1 yaptı.29. dakikada Sivasspor’da Abdul Keita sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamalandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip Slavia Prag Ibrahim Traore, Matej Jurasek ve Taras Kacharaba yerine Lukas Provod, Ewerton Paixao Da Silva ve Christ Tiehi değişikliği ile başladı.60. dakikada Sivasspor’da Max Gradel sarı kart gördü.Aynı dakikada Slavia Prag’da Moses Sor sarı kart gördü.63. dakikada Slavia Prag’ta Moses Sor oyundan çıktı.Ivan Schranz oyuna girdi.66. dakikada Slavia Prag’da lukac Masopust sarı kart gördü.73. dakikada Sivasspor’da Clinton N’jie oyundan çıktı.Yerine Ahmed Musa oyuna girdi.77. dakikada Slavia Prag’da Lukas Masopust oyundan çıktı.Yerine Stanislav Teci oyuna girdi.80. dakikada Sivasspor’da Robin Yalçın oyundan çıktı.Yerine Caner Osmanpaşa oyuna girdi.90. dakikada Sivasspor'da Dimitris Goutas sar kart gördü.uzatma dakikalarında Sivasspor'da Abdul Keita sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor grubunun ilk maçında Slavia Prag ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Abdul Keita, Clinton N'Jie, Dia Seba, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Leke James   

Slavia Prag:Ales Mandous, Tomas Holes, Aiham Ousou, David Doudera, Taras Kacharaba, Lukas Masopust, Petr Sevcik, Peter Olayinka, Ibrahim Traore, Matej Jurasek, Moses Usor   

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup GSivassporSlavia Prag
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