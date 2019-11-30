Sivasspor 2 - Kasımpaşa 0

Lider Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı 2 golle geçti.Süper Lig'de Sivasspor fırtınası... 13. haftada Kasımpaşa karşısına lider çıkan Yiğidolar seyircisi önünde 2-0 kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı. 27 puana ulaşan ve zirvede yerini sağlama alan Rıza Çalımbay'ın takımı şampiyonluk yarışı verdiği 2008-2009 sezonundan bu yana 11 yıl sonra ilk defa 5 maç üst üste kazandı.

Maça 24 puanla lider çıkan kırmızı beyazlı takım bu sezon sahasındaki namağlup ünvanını koruyarak sahadan yine 3 puanla ayrıldı.

Son 4 haftada sırasıyla Antalyaspor’u 2-1, deplasmanda Denizlispor’u 2-0, Konyaspor’u 2-0 ve Kayserispor’u 4-1 mağlup eden Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında da işi ilk yarıda bitirdi.

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