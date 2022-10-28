Sivasspor 3 - CFR Cluj 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor evinde CFR Cluj'u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 15. Dakikasında CFR Cluj’da Denis Kolinger sarı kart gördü.22. dakikada Sivasspor Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında CFR Cluj’da Denis Kolinger yerini Andreai Burca’ya bıraktı.54. dakikada Sivasspor,’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.64. dakikada Sivasspor, Max gradel ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada CFR Cluj’da Ciprian Deac ve Lovro Cvek oyundan çıktılar.Yerine Claudiu Petrila ve Christopher Braun oyuna girdiler.73. dakikada Sivasspor Mustapha Yatabare ile skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor evinde CFR Cluj’u 3-0 yendi Bu sonuçla Sivasspor Grubu’nda 10 puanla liderliğini sürdürürken, CFR Cluj 7 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Abdul Keita, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mustapha Yatabare
Teknik Direktör.Rıza Çalımbay
CFR Cluj:Simone Scuffet, Cristian Manea, Denis Kolinger, Yuri Matias, Mario Camora, Ciprian Deac, Nana Boateng, Lovro Cvek, Karlo Muhar, Roger, Rangelo Janga
Teknik Direktör.Dan Petrescu