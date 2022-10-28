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Sivasspor 3 - CFR Cluj 0    

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor evinde CFR Cluj'u 2-0 yendi.

28 Ekim 2022 Cuma 00:04
Sivasspor 3 - CFR Cluj 0    

 Sivasspor 3 - CFR Cluj 0    

   UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor evinde CFR Cluj'u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 15. Dakikasında CFR Cluj’da Denis Kolinger sarı kart gördü.22. dakikada Sivasspor Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında CFR Cluj’da Denis Kolinger yerini Andreai Burca’ya bıraktı.54. dakikada Sivasspor,’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.64. dakikada Sivasspor, Max gradel ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada CFR Cluj’da Ciprian Deac ve Lovro Cvek oyundan çıktılar.Yerine Claudiu Petrila ve Christopher Braun oyuna girdiler.73. dakikada Sivasspor Mustapha Yatabare ile skoru 3-0 yaptı.

   78. Dakikada CFR Cluj’da  Nana Boaeng yerini Ovidiu Hoban’a bıraktı.81. dakikada Sivasspor’da Mustapha Yatabare ve Abdul Keita oyundan çıktılar.Yerine Karol Angielski ve Fredrik Ulvestad oyuna girdiler.85. dakikada CFR Cluj’da Yuri Matias yerini Mahal Bordeianu’ya bıraktı.88. dakikada Sivasspor’da Karol Angielski sarı kart gördü.89. dakikada Sivasspor’da Dia SabiA ve Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıktılar.Yerine Robin Yalçın ve Ziya Erdal oyuna girdiler.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor evinde CFR Cluj’u 3-0 yendi Bu sonuçla Sivasspor Grubu’nda 10 puanla liderliğini sürdürürken, CFR Cluj 7 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Abdul Keita, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mustapha Yatabare  

Teknik Direktör.Rıza Çalımbay

CFR Cluj:Simone Scuffet, Cristian Manea, Denis Kolinger, Yuri Matias, Mario Camora, Ciprian Deac, Nana Boateng, Lovro Cvek, Karlo Muhar, Roger, Rangelo Janga   

Teknik Direktör.Dan Petrescu

Anahtar Kelimeler:
SivassporCFR Cluj
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