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Sivasspor 3 - Giresunspor 0

Spor Toto Süper Lig 10. Hafta maçında Sivasspor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 21:54
Sivasspor 3 - Giresunspor 0

Sivasspor 3 - Giresunspor 0

   Spor Toto Süper Lig 10. Hafta maçında Sivasspor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetti.Karşılaşmanın 35. Dakikasında Sivasspor Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Sivasspor Dia SabiA ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Giresunspor Görkem Sağlam yerine Oğulcan Çağlayan’ı oyuna alarak başladı.63. dakikada Giresunspor’da Borja Saintz Eguskiza yerini Rahmetullah Berişbek’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Sivasspor’da Robin yalçın yerini Charilaos Charisis’e bıraktı.64. dakikada Giresunspor’da Vukan Savicevic yerini Senghour Faustin’e bıraktı.

   71. Dakikada Giresunspor’da Senghour Faustin sarı kart gördü.81. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ yerini Doğan Can Davası bıraktı.82. dakikada Sivasspor’da Mustapha Yatabare ve Clinton N’Jie oyundan çıktılar.Yerine Karol Angielski ve Isaac Cofie oyuna girdi.89. dakikada Sivasspor Hakan Arslan ile skoru 3-0 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.Bu sonuçla Sivasspor puanını 10 yaparken, Giresunspor 8 puanda kaldı.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Clinton N’Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Borja Saintz Eguskiza, Görkem Sağlam, Vukan Savicevic, Jorman Campuzano, Rijad Bajic Brandley Kuwas

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 17.10.2022 22:16
Anahtar Kelimeler:
GiresunsporSivasspor
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